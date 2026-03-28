Vimmerbysonen vidare i storturneringen USBC Masters

Vimmerbysonen Jesper Svensson är en av 16 spelare kvar i storturneringen USBC Masters. Foto: Bildbyrån

Vimmerbysonen Jesper Svensson ångar på i USBC Masters i bowling. Han vann båda sina matcher under fredagen och är nu en av 16 spelare som är kvar i storturneringen.

I den första matchen vann Jesper över Shota Kawazoe med 727-719. I den andra matchen besegrade han Brandon Robertson med 710-608.

16 spelare är nu kvar på vinnarsidan. I lördagens första match i Thunderbowl Lanes i Allen Park, med start klockan 15.00 svensk tid, ställs Jesper Svensson mot Nick Pate. Om han vinner där väntar nästa match 20 minuter efter att omgången innan är avslutad. Det är ”double elimination” och om Svensson förlorar så finns det fortfarande chans att nå stegfinalen genom ”elimination bracket”, skriver Svenska Bowlingförbundet på sin hemsida.

Fyra spelare gör upp i stegfinalen som inleds klockan 21.00 på söndagen svensk tid.