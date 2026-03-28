Stark sista serie fixade viktig poäng för Vimmerby BK

Tack vare en stark sista serie lyckades Vimmerby BK knipa en poäng i lördagens hemmamatch mot tabellfyran i bowlingettan, AIK BK H F. – Vi byggt upp lagandan under de senaste matcherna och haft ett jäkla go, säger VBK:s Peter Sandberg

Det svängde rejält i Vimmerby bowlinghall under lördagsförmiddagen. Efter 1-4, 4-1, 1-4 och 4-1 lyckades Vimmerby BK till slut fixa en poäng mot AIK. Även kägelpoängen visar hur jämn matchen var, 6562 mot 6533.

Bäst i hemmalaget slog Robin Stefansson med 887, följd av far och son Sandberg där pappa Peter fick 867 och Axton 831. Noterbart är jämnheten i VBK i dag, där samtliga sju spelare som slog fyra serier landade mellan 803 och 887 i kägelpoäng.

I och med poängen ligger VBK på nionde plats i division 1 Södra Svealand och dramatiken håller i sig ända in i de två slutomgångarna. Där har Vimmerby bortamatcher mot Djurgården och Mini Arccus Club i Nyköping den 11 april – historiskt sett hallar som VBK trivs i.

"Ett jäkla go"

– Det var lite surt i dag när vi hade sniff på vinst, men samtidigt är det starkt av oss att vända i den sista serien. Över lag har vi byggt upp lagandan under de senaste matcherna och haft ett jäkla go. I dag visar det sig både i den sista serien och i hur jämna vi är i laget, säger Peter Sandberg.

– Tidigare har det känts som att vi har varit livrädda för att förlora, men nu vågar vi gå för det. I dag ligger vi under med 9-6 inför sista serien men håller ändå på att vinna, det finns helt klart något att bygga vidare på där.

Det känns också som att du har lyft på slutet?

– Det har nog en hel del att göra med att Axton (Peters son) har utvecklats så mycket och gått som tåget. Det är klart att det sporrar och att jag vill försöka haka på honom. Jag har tränat betydligt mer den senaste tiden och även fått i gång spelet.