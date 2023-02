SVERIGE HAR FÅTT OS-FÖRFRÅGAN – KAN KOMMA ATT ANSÖKA IGEN

Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottfsörbundet, under presskonferensen med Sveriges Olympiska Kommitté, Sveriges Paralympiska Kommitté och Riksidrottsförbundet på onsdagen. Foto: Bildbyrån

IOK har ställt frågan till Sverige om att arrangera vinter-OS 2030. Nu ska en förstudie inledas för att undersöka om förutsättningarna finns.

– Vi ska göra som i Gudfadern; give you an offer you can’t refuse, säger Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson.