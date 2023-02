Framgångar vid Smålandsmästerskapet – pimpelfiskarna fick en kort säsong

Den här vintern är ingen vinter som länets pimpelfiskare kommer att minnas som den bästa. Snarare bland de sämre vad avser isläget. Is för träning och mindre klubbtävlingar har det funnits, men inte tillräckligt säkra för DM-serien.

Distriktsmästerskap i pimpelfiske i Kalmar län handlar uteslutande om de tre klubbarna i Vimmerby kommun; Vrångfall, Gullringen och Vimmerby-klubben Stångådalens SFK. Den fjärde klubben Vimmerby AFK deltar inte med någon fiskare i DM-serien.

Övriga fiskeklubbar i länet, framförallt i kommunerna Västervik, Hultsfred och Oskarshamn har sakta dött ut vad avser tävlingsverksamhet i pimpelfiske. De lokala tävlingsfiskarna, som Håkan Andersson Västervik, Sören Gladeling Överum och Jerry Thorsson Virserum fiskar alla för någon av Vimmerbyklubbarna.

Gullringen är en stor klubb i medlemsantal och kör sina klubbtävlingar regelbundet. Tyvärr har man inga resultat inne på sin hemsida för 2023 ännu, men klart är att paret Lena och Silve Stridh tillhör toppskiktet här.

I Stångådalens AFK blev Anders Milton klubbmästare. ”Mille” tillhör toppskiktet här och placerar sig alltid högt upp. Några andra toppfiskare är Mats Åkesson och Peter Olsson i herrveteran och Anders Johansson och Sören Gladeling i äldre herrveteran. I seniorklassen placerar sig Fredrik Ankarberg och Jimmie Dahlström ofta i toppskiktet.

I Vrångfall är det syskonen Magnus Hallberg och Linda Norberg som alltid fiskar bra.

SM i Orsa

När nu isarna blir tunnare saknas förutsättningar för fler DM-tävlingar men eftersom det varit ett dåligt år vad avser istjocklek i södra Sverige kanske ändå SM 2024 blir öppet för alla. Normalt kvalificerar man sig för SM på DM året före.

2023 års SM går i slutet av mars i Orsa och en hel del fiskare från kommunens tre klubbar är kvalificerade och åker dit för att tävla. Både i individuella klasser och lagklasser.

Innan dess bär det i väg till stortävlingarna Falun- och Borlängemästerskapen i början av mars. Och säsongsavslutning för de riktigt inbitna brukar bli i Jämtland eller norra Dalarna under påsken. Där sker det tävlingar varje dag under påskledigheten. Ibland två per dag, förmiddag och eftermiddag.

DM-serien Kalmardistriktet

Det är två (av fyra) distriktsmästerskap som arrangerats, och det blir sannolikt inga fler. Då är det några av dessa som slåss om SM-platser nästa år när man räknar ut placering och vid lika, sammanlagd vikt.

Följande blir aktuella; herrseniorer Magnus Hallberg, Vrångfall samt Fredrik Ankarberg och Jimmi Dahlström från Stångådalen. På herrveteransidan är det Håkan Andersson, Anders Milton och Mats Åkesson, samtliga Stångådalen. Bland Äldre herrveteraner är det Anders Johansson och Sören Gladeling från Stångådalen men också bröderna Sigge och Silve Stridh från Gullringen. På damsidan är Linda Norberg Vrångfall självskriven och bland damveteranerna Gun-Inger Hjelte Gullringen och Britt-Marie Jakobsson Stångådalen.

I klassen Äldre damveteraner är det Lena Stridh, May Tomasson och Maggan Stridh, alla Gullringen det handlar om. På juniorsidan är det Edvin Johansson Gullringen och Timothy Olsson Stångådalen.

Största klassen är herrveteran och där brukar de första fem placeringarna kvalificera sig för ASM.

Smålandsmästerskapet

Smålandsmästerskapet hölls gångna helg på Rosjön, Eksjö i arrangemang av Jönköpingsdistriktet.

Smålandsmästare blev Benny Åström Tenhult. Bra placeringar som gav prispengar till våra lokala fiskare: Fredric Ankarberg Stångådalen (1:a) i herrsenior, Mats Åkesson (7:a) och Peter Olsson båda Stångådalen (8:a) i herrveteran, Micael Glennfalk Stångådalen (5:a) i Äldre herrveteran, Timothy Olsson Stångådalen (1:a) i Herrjunior, Britt-Marie Jakobsson Stångådalen (2:a) i Damveteran.

Hela 114 fiskare deltog från Smålands tre distrikt; Kalmar, Kronoberg och Jönköping. Lagpriset för högsta totalvikt när man räknat fyra fiskares vikter, vanns av Forserums Sportfiskeklubb.