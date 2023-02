Vad är oddsen för svensk vinst i US Masters 2023?

Det är inte vem som helst som får delta i den prestigefyllda amerikanska golfturneringen US Masters. Tävlingen är endast öppen för särskilt inbjudna deltagare som kan ha kvalificerat sig på olika sätt. Tidigare vinnare i US Masters (som fortfarande är aktiva) bjuds exempelvis in, liksom vinnare av annan major under de senaste fem åren och topp 50 på sista världsrankingen året innan.

Det är med andra ord rätt hård konkurrens om platserna för att få spela i US Masters. Att spela på US Masters är dock lite enklare. För att hitta alla bästa bettingsidor som erbjuder odds på US Masters, kolla in Läktaren.se. Den som letar efter svenska namn i oddslistorna kan dock få leta länge. Vid årsskiftet 2022/2023 stod endast en enda svensk med på listan med inbjudna spelare till Masters 2023 – Alex Norén. Norén förtjänade sin plats genom att vara topp 50 på årsrankingen vid årsslutet 2022.

Alla välkomna till US Masters 2023 – även LIV-spelare

Ingen golfintresserad kan ha undgått det debacle som uppstod kring LIV Golf under föregående år. Ett flertal spelare deltog i den kontroversiella, saudiarabiskt finansierade golftouren, vilket orsakade stort rabalder med politiska undertoner. US Masters har inför säsongen 2023 dock meddelat att inbjudningsprocessen för 2023 års Masters kommer ske på samma premisser som tidigare säsonger. Spelare som deltagit i LIV Golf Tour är fortsatt välkomna till spel vid US Masters 2023.

US Masters går alltså inte samma väg som PGA-touren gjorde, som stängde av spelare som valt att delta i LIV. Inte minst fick svenske Henrik Stenson känna på riktigt motig opinion när han skrev på för LIV under 2022, något som kom att kosta honom platsen som lagkapten i Ryder Cup. US Masters besked om att LIV-spelare inte är uteslutna från spel på Augusta National innebär dock att Stenson teoretiskt sett fortfarande skulle kunna komma till start i US Masters 2023. Det återstår att se hur många svenskar som slutligen deltar i striden om prispengarna från US Masters. Oavsett vilket kan säkert Stenson leva gott på de 61 miljoner kronor han rapporteras ha dragit in på LIV-touren.

Låga odds för förhandstippade vinnare i US Masters 2023

Med tanke på att endast en av de 50 först inbjudna spelarna till US Masters 2023 var svensk, är sannolikheten för svensk vinst i tävlingen inte jättestor. Oddsen är höga att någon som inte kvalificerat sig topp 50 i världen vid årets slut glider in och tar hem touren. Lägre odds har istället de förhandstippade favoriterna Jon Rahm, Justin Thomas, Cameron Smith, Dustin Johnson och Rory McIllroy.

Eller blir det Scottie Scheffler som får lyfta bucklan en andra gång? 25-årige Scheffler vann US Masters 2022, och kan mycket väl spela lika vasst igen. I så fall får man hoppas att Scheffler klär i grönt. Alla som vunnit US Masters två gånger på raken belönas med en ikonisk grön kavaj – som de sedan enligt uppgift ska vara tvungna att ha på sig varje gång de spelar eller besöker Augusta National.