Västervik Padelcenter har försatts i konkurs. Beskedet lämnades till anläggningens spelare under dagen. Det berättar Västerviks-Tidningen idag.

Totalt har Västervik Padelcenter elva banor på sin anläggning i staden. Ägarna till anläggningen, We Are Padel, gav beskedet till sina aktiva spelare under dagen. Bolaget ser över sin kostnadsstruktur och har inlett förhandlingar med hyresvärdar.