Dansk damseger i Ironman – årets vinnare slog banrekord

2 350 triathleter från olika delar av världen tävlade i Ironman Kalmar 2025. Katrine Græsbøll Christensen från Danmark vann årets lopp och gjorde det dessutom på ett nytt banrekord för damer med 8 timmar, 27 minuter och 49 sekunder.

Klockan 06.45 gick startskottet för Ironman Kalmar i Tullhamnen – och som vanligt var stämningen hög med en stor publik på plats.

Det var upplagt för hård konkurrens bland de professionella damerna när både fjolårets vinnare, Marlene de Boer (Nederländerna), och tvåan från 2024, Katrine Græsbøll Christensen (Danmark), stod på startlinjen. Den stora förhandsfavoriten var dock den tidigare Ironmanvärldsmästaren Chelsea Sodaro (USA), som ställde upp i Kalmar för att säkra sin plats till årets VM på Kona, Hawaii.

Brittiska Hannah Munday och amerikanska Chelsea Sodaro satte hög fart på simningen och kom först upp ur vattnet med ett betryggande försprång på 2 minuter och 32 sekunder. Munday tappade dock snabbt mark, och Sodaro tog ledningen. Den regerande mästaren, de Boer, ville annorlunda och passerade Sodaro ungefär halvvägs på cyklingen, vilket gav henne ett försprång på 4 minuter och 31 sekunder inför löpningen.

"Blir ändå lite förvånad varje år"

Dansken Christensen hade andra planer. Med ett högt tempo på löpningen började hon successivt hämta in på de Boer och passerade henne efter 25,1 kilometer. Christensen höll undan hela vägen och fick därmed revansch för fjolårets andraplats när hon korsade mållinjen som segrare i Ironman Kalmar 2025. Det blev dessutom ett nytt banrekord, då hon slog de Boers tid från förra året med hela tolv minuter.

"Vi vet att publiken i Kalmar och på Öland alltid lyckas skapa en magisk stämning för triathleterna, men jag blir ändå lite förvånad varje år. Stämningen går att ta på! Efter förra årets lopp utsågs Ironman Kalmar till världens bästa Ironmanlopp och det gör att evenemanget, och Kalmar, får väldigt stor uppmärksamhet internationellt. Fler och fler vill tävla just här, och i år är hälften av deltagarna internationella. Ironman Kalmar är ett evenemang vi ska vara väldigt stolta över. Det är otroligt många som bidrar, till exempel volontärer, leverantörer, kommunanställda – och den fantastiska publiken. Tillsammans lyckas vi skapa ett evenemang i världsklass", säger Marcus Larsson, chef för enheten evenemang och möten på Destination Kalmar, i ett pressmeddelande.