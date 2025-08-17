Petter var en av flera lokala löpare som sprang Ultravasan

Bröderna Petter och Alexander Sandberg från Djursdala sprang Ultravasan, ett lopp på 92 kilometer mellan Sälen och Mora, på lördagen. Foto: Privat

Flera lokala löpare antog utmaningen att springa de 92 kilometerna mellan Sälen och Mora på lördagen. Petter Sandberg från Djursdala var en löparna som klarade av det tuffa testet.

Intresset för att ta sig an ultralöpning fäders spår är rekordstort. Uppemot 2 000 löpare var anmälda till Ultravasan, ett lopp på 92 kilometer mellan Berga by i Sälen och Mora. Efter en kylslagen morgon fick löparna njuta av såväl en fantastisk soluppgång, stigande temperatur och dessutom en vind som blåste i riktning mot Mora.

Petter Sandberg från Djursdala sprang Ultravasan tillsammans med storebror Alexander Sandberg.

– Jag har varit anmäld ett tag, men han bestämde sig för att springa sent och anmälde sig i torsdags. Det var kul att han följde med, säger Petter Sandberg och fortsätter:

– Det var första gången jag sprang Ultravasan och ett ultralopp överhuvudtaget. Lidingölopet på tre mil är vad jag har sprungit som längst tidigare.

Hur var upplevelsen med att springa över nio mil?

– Det var en del nackdelar och fördelar. De första två milen bestod av mycket stopp. Ibland var det bara en stig, en brant nedförsbacke eller stockar över vägen som gjorde att det blev stopp och att vi stod stilla i fem-tio minuter. Då började folk sjunga ”Stad i ljus” och det blev stämningsfullt och ett skönt sätt att lugna ner nerverna.

"Kul att pressa sig själv"

Därefter präglades banan av mycket spångar på myrarna.

– Den man hade framför sig bestämde tempo i några kilometer. Ibland blev det lite köer och det var bra att man lugnade ner sig och inte sprang för fort i början av loppet. Man kände att man var lite fast och inte kunde springa om. Sedan kände man ”nu får vi börja springa lite” och man kunde därefter springa på i ett eget tempo.

Petter Sandberg sprang i mål på tiden 10:44:26.

– Jag får vara nöjd med det. Det var kul att man fick pressa sig själv på slutet när det gjorde ont. Jag är inte van vid att springa när det gör ont. Vanligtvis brukar jag sluta när det börjar kännas. Nu fick man springa på trots att det gjorde ont. Det var spännande att testa det.

Har du fått blodad tand och ska springa fler sådana lopp?

– Jag kanske har en idé, men vi får se vad som händer. Det gör ont i kroppen i dag. Nu ska jag läka och försöka spela fotboll med Djursdala SK i höst.