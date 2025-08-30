Fasta situationer sänkte VIF: "Blir straffade"

Trots tuffa förutsättningar med flera viktiga spelare borta kom Vimmerby IF ut starkt mot Mjölby och tog ledningen redan i den tredje matchminuten genom Max Karlsson. I slutet av första halvlek fick man också en straff till skänks – sedan en Mjölby-spelare tagit upp bollen med händerna i eget straffområde.

– Det kändes som att vi äntligen hade marginalerna på vår sida, säger tränaren David Lindgren.



I andra halvlek hade Vimmerby IF också chanser att utöka till 3-0, men bollen ville inte in.

– Vi startade bra och kunde ha gjort fler mål, men om man inte sätter chanserna lever fortfarande matchen vid 2-0..., säger David Lindgren och suckar.

Ja, det fick han och VIF ett levande bevis på kort därefter.

Inom loppet av tjugo minuter hade Mjölby AI vänt till ledning. De sista två målen via fasta situationer och fina varianter på en frispark och en hörna. Men nog var det lite för enkelt?

– Vi behöver ha koll på spelarna, men nej. Det hade vi inte där. Vi försvarar oss bra i spelet men blir hårt straffade på fasta, konstaterar Lindgren.



"Gör en väldigt bra match"

Redan efter 1-2-målet tog Mjölby AI över spelet och skapade mängder av chanser under en period.

– De får lite momentum av målet och vi blir samtidigt lite skärrade. Trots att vi egentligen inte har någon anledning att bli det.

Hur går dina tankar efter en ny förlust?

– Jag tänker inte så mycket mer än tidigare. Vi slåss för vår existens och behöver såklart ta poäng, men det gör vi inte.

Finns det något positivt att ta med sig?

– Jag tycker att vi till stora delar gör en väldigt bra match. Vi gör det tillsammans och skapar chanser och fredar vårt eget mål. Tyvärr tryter orken lite i andra halvlek och jag lider verkligen med killarna. De sliter och gör precis det vi har pratat om.

Gustaf Johansson gjorde sin första match i målet och svarade för flera kvalificerade räddningar, men kunde inte göra så mycket på målen han släppte in.

Vad säger du om hans insats?

– Jättestabil. Han tillför en trygghet i försvarsspelet. Men jag tycker att samtliga gör det bra idag.