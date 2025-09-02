Kennmark trea i Sveriges största amatörtävling: "Helt otroligt"

Känslosamt firande tillsammans med pappa Gerry efter att Ida Kennmark säkrat tredjeplatsen med en putt i särspelet. Foto: Privat

Ida Kennmark, längst till höger i bild, slutade trea i Swedish Amateur Championship i helgen. Foto: Privat

Sveriges största discgolf-tävling för amatörer i Ale utanför Göteborg. Då kom Ida Kennmark från Hultsfred trea efter särspel – och blev bästa svenska. – Det känns helt otroligt. En sjuk känsla faktiskt, säger hon.

Discgolf-talangen Ida Kennmark tävlar numera för Westerviks discgolf, men bor kvar i Hultsfred och spelar mest på hemmabanan Storebro. I helgen nådde hon sin största framgång hittills när hon knep en tredjeplats på Swedish Amateur Championship.

Avgörandet blev dramatiskt när tre spelare stod på samma poäng och särspel krävdes. Efter första hålet var ställningen fortsatt helt jämn och hennes två konkurrenter kastade före Ida på hål nummer två.

– De kastade jättefint och hamnade elva meter från korgen båda två. Då säger pappa: “Det här kanske är en dum idé, men prova den här” och plockar upp en annan disc. “För nu är det vinna eller försvinna”. Och jag känner bara att ja, så är det verkligen.

Sagt och gjort. Ida Kennmark klev fram och levererade ett kast som landade bara fyra meter från korgen.

– Helt otroligt. Det hålet hade jag inte lyckats med tidigare, men nu tog jag några steg för att få med all kraft och det blev helt perfekt. Riktigt coolt.

"Det blev känslosamt"

När konkurrenterna missade sina efterföljande puttar tog Ida Kennmark chansen och avgjorde.

– Jag visste att om jag sätter den här så har jag tredjeplatsen. Det var så häftigt och det kändes som att jag vann tävlingen. Det var mycket folk runt omkring och kameror överallt. Det blev känslosamt för mig. Tävlingen betyder så mycket och är den största i Sverige för oss amatörer, säger Ida.

Hon firade bronsplatsen tillsammans med pappa Gerry Kennmark som gick med under alla rundor.

– Han bär väskan och ger en massa bra tips och råd. Utan honom skulle inget av det här vara möjligt.

Ida Kennmark kom femma i tävlingen förra året men fick nu kliva upp på prispallen tillsammans med två norska spelare.

– Känslan i spelet var ganska lik fjolåret, men framförallt har jag hittat ett inre lugn. Sista rundan startade jag med en dubbelbogey och sedan en till. En sån start var en total mardröm för mig tidigare och hela rundan hade varit förstörd, men nu har jag hittat ett sätt att inte stressa upp mig, behålla lugnet och fortsätta spela som jag ska. Det är den största skillnaden. Jag har också blivit bättre på att inte låta mig påverkas av hur andra spelar.

Ny tävling till helgen

En förändring i spelet är att hon lagt mer tid på att träna puttar.

– De senaste två veckorna har jag tränat konstant på att putta varje dag och det gör verkligen skillnad. Jag är bara ledsen att jag inte kom på det tidigare. Första dagen satt ingenting, men sen var puttarna jättebra. Det jag behöver slipa lite mer på är inspelen där det krävs så mycket precision för att lägga sig under korg.

Vilken är din nästa tävling?

– Jag tävlar redan nu i helgen faktiskt. Det är final i den nationella touren som spelas under totalt fyra deltävlingar. Jag ligger rätt bra till i totalen och hoppas att det ska gå bra där också. Jag har inte spelat på banan i Hässleholm tidigare så det blir spännande.