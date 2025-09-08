53 lag gör upp när seriespelet i padel inleds

I kväll drar seriespelet på Nordic Wellness Hultsfred Padel i gång. Totalt är 53 lag anmälda fördelat på sex olika divisioner. – Jättekul. Det är sju lag fler än i våras så det går åt rätt håll, säger Stefan Lind.

Stefan Lind är padelansvarig på Nordic Wellness Hultsfred och en av traktens bästa spelare – men det blir första gången han ställer upp i seriespelet på ”hemmaplan”. Och visst tillhör han och Edvin Källgren favoriterna i herrsidans division ett.

– Så är det absolut. Edvin var med förra året tillsammans med Adam Persson, men Adam dubblade och spelade även i division två då och tog sig upp till ettan. Så jag ställde upp nu när Edvin behövde en partner.

Totalt är 53 lag anmälda över tre divisioner på damsidan och tre på herrsidan. Bland damerna lyfter han fram Emma Karlsson/Johanna Rotebäck och Madeleine Carlsson/Frida Sethsson som lagen i toppdivisionen med störst chans att ta hem bucklan.

Hur upplever du intresset för padel överlag?

– Det går långsamt men stadigt uppåt och vi har högre siffror än tidigare. Vi i Nordic Wellness har tagit över en stor del och är störst i Sverige på padel just nu. I Hultsfred har vi bra beläggning klockan 17-20 på kvällarna, men det är lite svårare dagtid. Där försöker vi jobba med att nå ut till seniorer. Vi har också barnträningar och det känns som att det finns ett stabilt intresse där vi har en klick spelare som är lojala och spelar mycket. Det vi behöver jobba med är att rekrytera nya.