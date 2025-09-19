Silver i Svenska cupen för Patric från Vimmerby Kampsport

Vimmerby Kampsport fortsätter att skörda framgångar i taekwondo. Helgen som gick vann klubbens huvudinstruktör Patric Sköld silver i Svenska cupen 1 Poomsae 2025 i Huskvarna.

Patric Sköld, huvudinstruktör vid Vimmerby Kampsport, tog den gångna helgen en imponerande silvermedalj i Svenska cupen 1 Poomsae 2025 i taekwondo i Huskvarna. Sköld tävlade i klassen U50.

Poomsae betyder "mönster" eller "former" på koreanska och är en central disciplin inom taekwondo. Det innebär att utövaren utför en förutbestämd sekvens av attacker och försvarstekniker mot en inbillad motståndare. Tävling i Poomsae bedömer teknisk precision, styrka, balans och timing i rörelserna.

"Patric har tävlat på hög nivå i många år och detta silver är ett bevis på den fortsatt höga standard han håller inom taekwondo", kommenterar Vimmerby Kampsport resultatet.

SM nästa stora mål

Patric var en av ett hundratal tävlande i Huskvarna, och var givetvis glad efter helgens insats

– Med tanke på det motstånd jag hade för dagen så var det är bra resultat. Jag är jättenöjd med mitt silver. Det sporrar till att träna ännu hårdare inför SM i Linköping i december, som är nästa stora mål, säger han.

Som huvudinstruktör i hemmaklubben gläds Patric Sköld också åt det intresse som finns för sporten i Vimmerby.

– Det ökar hela tiden och återväxten är fin. Framför allt är det många unga som börjar med taekwondo. Vi har stora träningsgrupper och nybörjarintag i gång, så det är bara att komma och testa.

– Nu för tiden dras kampsporten inte alls med sådana förutfattade meningar som vi gjorde förr. Därför är det extra roligt att vi har fått i gång barnverksamheten ordentligt, där utveckling av disciplin och social mognad är lika viktiga bitar som den fysiska aktiviteten, säger Patric Sköld.