Hofalk vann sin klass på amatörtouren i discgolf: "Jätteroligt"

Kent Hofalk fick ta klivet överst på prispallen när han vann MA4-klassen på svenska amatörtouren i discgolf. Foto: Privat

Kent Hofalk började spela discgolf redan 1991 men la av några år senare. När Storebro öppnade sin bana började han spela igen – och i helgen vann Hofalk MA4-klassen på svenska amatörtouren i discgolf. – Jätteroligt. Det har gått väldigt bra i år, säger 54-åringen.

Första deltävlingen i touren i Båstad gick ”sådär” och han kom på 14:e plats.

Efter det har Kent Hofalk som bor i Vimmerby radat upp pallplatser och slutat tvåa, etta och etta.

Segern i deltävlingen i Östra Ryd i helgen räckte till en totalvinst i MA4-klassen på svenska amatörtouren i discgolf.

– Väldigt, väldigt kul att vinna och få lyfta pokalen. Det är en nybörjarklass, men ändå inte för nybörjare kan man säga. Det finns klasserna 4, 3, 2,1 och sedan upp till proffsdivisionerna.

Storebro är hemmabanan

Totalt har Kent Hofalk inte mindre än åtta pallplatser under året. Till vardags spelar han på banan i Storebro och just nu blir det mycket discgolf.

– Det är flera tävlingar under helgerna framöver och så en hel del träning på det.

Om han väljer att fortsätta på amatörtouren nästa år blir det i så fall i en högre klass eftersom han genom årets seger spelat ihop fler rankingpoäng.

– Vi får se hur det blir. Då behöver man träna ännu mer och möter bättre spelare. Kanske blir det amatörtouren igen eller så testar vi något annat för lite variation.