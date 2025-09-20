Ulfveloppet tillbaka för 52:a gången

På söndag arrangeras Ulfveloppet i Södra Vi med distanser från 300 meter för de minsta upp till 10 kilometer.

Ulfveloppet är ett klassiskt lopp och årets tävling blir den 52:a i ordningen sedan starten 1972.

I fjol ställde sig 160 deltagare på startlinjen varav många barn och ungdomar.

För de yngsta barnen födda 2018 och senare väntar en sträcka på 300 meter. De lite äldre barnen erbjuds distanser på en kilometer och fyra kilometer. I motionsklassen finns möjlighet att springa antingen fyra eller tio kilometer i en varierande och lättsprungen terräng. Första startskottet går klockan 10.00 på söndag.