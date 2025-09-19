Hundratals barn från Vimarskolan sprang Skoljoggen

Ludvig Svensson och Kalle Żukiewicz var först över mållinjen i Skoljoggen. Till höger kämpar Doris Dahl sista sträckan innan mål. Foto: Anna Jalminger

Nöjda efter Skoljoggen. Edith Jalminger, Novalie Ågren, Edvin Östling och Elsa Lund på bilden till vänster. Till höger Alva Levin Leijon, Novalie Ågren, Thea Passmark och Edith Jalminger från femte klass. Foto: Anna Jalminger

Skoljoggen arrangeras över hela landet som ett initiativ för mer rörelseglädje bland barn och ungdomar. Under fredagen var det Vimarskolans tur och hundratals barn från låg- och mellanstadiet var med och sprang.

Skolidrottsförbundet står bakom initiativet Skoljoggen och i år var det dags för 43:e upplagan. Flera av kommunens skolor har deltagit och på fredagen sprang hundratals barn från Vimarskolans låg- och mellanstadium.

Allra snabbast var Ludvig Svensson och Kalle Zukiewicz som sprang först över mållinjen.

– Vi är nöjda med loppet, sa de efteråt.

Under Skoljoggen samlas också pengar in till Springslanten. Precis som förra året går pengarna till Radiohjälpens insamling Världens Barn som bidrar till barns rätt till hälsa, skola och trygghet.