Hundratals barn från Vimarskolan sprang Skoljoggen

Skolidrottsförbundet står bakom initiativet Skoljoggen och i år var det dags för 43:e upplagan. Flera av kommunens skolor har deltagit och på fredagen sprang hundratals barn från Vimarskolans låg- och mellanstadium.
Allra snabbast var Ludvig Svensson och Kalle Zukiewicz som sprang först över mållinjen.
– Vi är nöjda med loppet, sa de efteråt.
Under Skoljoggen samlas också pengar in till Springslanten. Precis som förra året går pengarna till Radiohjälpens insamling Världens Barn som bidrar till barns rätt till hälsa, skola och trygghet.