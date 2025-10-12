Dubbla pallplatser för Ossian i stortävling: "Gick väldigt bra"

Framgångarna fortsätter för Vimmerby Kampsport. I helgen var det Västervikskillen Ossian Kasselstrand som tog dubbla pallplatser i en av landets större armbrytartävlingar. – Det gick väldigt bra, säger 16-åringen som var två år yngre än flera av sina motståndare.

När Flen Armfighters Competition XVIII avgjordes den gångna helgen fanns Vimmerby Kampsports Ossian Kasselstrand, bosatt utanför Västervik, representerad i juniorklassen (upp till 18 år) -65 kilo.

Efter SM och en tävling i Stockholm är tävlingen i Flen en av landets största, och här fanns ett par deltagare som Ossian aldrig mött tidigare, men som han fick möta nu.

För Ossian slutade den med en tredjeplats i vänster och en andraplats i höger.

– Jag är lite sämre med vänster arm, sedan fick lottningen lite betydelse där. I semin mötte jag en kille som jag har ganska stor respekt för. Dessutom kom han till semin efter lätt motstånd och var utvilad, medan jag var riktigt trött efter en lång och hård match precis innan, berättar Ossian.

Trodde han hade vunnit

Men när det var dags att bryta med höger arm gick det alltså ännu bättre.

– Jag är klart bättre med höger – både sett till teknik och styrka. Killen jag fick möta i final var obesegrad och hade vunnit en match mot mig tidigare under tävlingen. Eftersom han då hade ett upp på mig, så var jag tvungen att vinna två matcher i finalen för att vinna, medan det räckte med en för honom, berättar Ossian.

– Jag var inte riktigt klar över de reglerna, så när jag vann den första finalmatchen trodde jag att jag hade vunnit och var på väg ner till prispallen. Då ropade de upp oss igen och förklarade hur det låg till. Sedan vann han nästa match och därmed hela turneringen. Riktigt surt förstås, men jag är ändå jättenöjd. Det gick väldigt bra.

Nästa stora tävling är SM som avgörs i Umeå i mars som en del av SM-veckan.

– Vi har inte helt bestämt oss för om vi ska åka dit. Men om det blir av så siktar jag på åtminstone en bronsplats. Dit kommer killar från några riktigt bra klubbar, som i stort sett bara tävlar på SM, så det är ytterligare ett snäpp upp.