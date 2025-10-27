Ordförande valdes om – satsar på nationell stortävling

Klubben kunde i samband med sitt årsmöte konstatera att man haft ett bra år rent ekonomiskt och därför satsar på en nationell stortävling i pimpel den 24 och 25 januari.

Detta om man får tillräckligt tjock is. Det var nämligen det dåliga isläget som gjorde att tävlingen fick ställas in i januari 2025.

"Årsmötet konstaterade att klubben har en god ekonomi, att man är väl representerade på både distriktstävlingar och kvalificerar flera deltagare till de olika klasserna i SM", skriver man själva om årsmötet.

Tävlingsmässigt satsar man i både pimpel, mete och båtpimpel.

Satsar på första smålandsmästerskapet

Gällande just båtpimpel försöker man 24 oktober 2026 skapa Smålands första smålandsmästerskap.

"De korta pimpelsäsongerna har fått pimpelfiskarna att satsa på båtpimpel och nu har klubben flera tävlande och klubbmästerskap och vandringspris i denna profession", skriver Stångådalens Sportfiskeklubb.

Tävlingsdatumen för nästa års tävlingspimpel redovisades också. Det blir som vanligt Kalmar län, men även tävlingar i Kronoberg, Östergötland, Dalarna, Jämtland och Västerbotten, där säsongen avslutas med Lycksele-veckan.

Dahlström omvald

I styrelsen för sportfiskeklubben sitter Jimmie Dahlström som ordförande och Micael Glennfalk som kassör. Catarina Skirby är sekreterare samt Rolf Emanuelsson och Inge Magnusson är ledamöter.

Tävlingsledare för pimpel är Anders Milton med Håkan Dahlström som medhjälpare. För mete är det Rolf Emanuelsson med Mats Åkesson som medhjälpare.