Nytt medaljregn över Vimmerby Kampsport vid stortävling

Vimmerby Kampsports taekwondo-fighters fortsätter att skörda framgångar. Nyligen hölls det stortävlingar i Huskvarna och klubben fick med sig flera medaljer hem.

Förra helgen gick Svenska Cupen 3 och Champions President Cup av stapeln i Huskvarna. Det var den sista deltävlingen i svenska elitserien i Taekwondo innan Svenska Mästerskapen 2025.

Vimmerby Kampsport åkte med sex tävlande; Daniel Wester som tävlade i Svenska cupen 3 samt Makar Prydatko, Leo Eklund, Oliwer Hermansson, Dmytro Panchenko och Abdulrahman Sultan i Champion President Cup.

Skakade rankingettan

På lördagen avgjordes Svenska Cupen med Daniel, som startade sin match riktigt bra. Det var en riktigt jämn tillställning full med energisk taekwondo på hög nivå, men till slut fick Daniel se sig besegrad av sin motståndare som senare gick hela vägen och vann viktklassen.

Under söndagen var det dags för Champions President Cup, och Vimmerby-klubben hade högt ställda mål.

Makar Prydatko, som tävlar som minior, gjorde en riktigt bra match mot en riktigt bra motståndare som är rankad etta bland miniorer i viktklassen. Tyvärr slutade det med en knapp förlust för Makar, som gjorde en riktigt bra insats.

Imponerande silvermedalj

Oliwer Hermansson i Kadett -45 hade tre matcher framför sig på vägen till final, och det startade bra. I den första matchen tappade han en rond, men annars kontrollerade han sina första matcher effektivt.

Den andra matchen var en uppvisning i dominans där Oliwer verkligen visade vad han kan. Semifinalen blev en match mot en välbekant motståndare som han mött tidigare. Coachen Patric Sköld berättar att de båda grabbarna inför matchen satt och diskuterade allt och inget, så där som polare gör, men väl på mattan gav de sitt allt och Oliwer gick vinnande därifrån.

Finalen blev sedan en jämn tillställning och Oliwer tog hem ett riktigt fint silver när slutsignalen gick. Många matcher på kort tid tar ut sin rätt.

Knapp finalförlust för Leo

Leo Eklund i kadett -49 började sin första match otroligt stabilt. Om det inte hade varit för mycket strul med system och utrustning hade det enligt rapporterna varit en enklare resa. Den andra matchen blev mer kontrollerad och gav en vinst med 2-0.

Därefter flyttade arrangörerna runt matcher, så tyvärr fick inte Leo så mycket vila innan finalen där chansen till guld annars hade varit jättestor. Men ett fint silver blev resultatet för Leo.

Dmytro Panchenko i junior -68 gick ut sin första match mot den kille som senare vann klassen med en otrolig intensitet. Första ronden förlorade han tyvärr knappt, medan han vann den andra efter en riktigt fin insats. Den tredje och avgörande ronden blev dock en lite för lång resa och Dmytro förlorade knappt.

Guld i sin första tävkling

Sist ut för dagen var Abdulrahman i seniorer -87, som gjorde sin första match någonsin i sin taekwondokarriär. Inför matchen uttryckte han en del nervositet gällande sin kondition, men hans coacher tonade ner det och fick honom att fokusera på sin egen prestation.

Abbe började matchen bestämt, satte tempot från start med ett par fina huvudträffar och första ronden var över på 22 sek med poängövertag. Den andra ronden startade med samma höga motivation och Abbe vann den på 24 sekunder. Riktigt stark insats med guld i sin första tävling.

”Riktigt stolt”

Efteråt helgens insatser var de båda coacherna Daniel Wester och Patric Sköld otroligt nöjda med alla sina deltagare.

– Lite mer konditionsträning så är fler guldmedaljer inom räckhåll. Och det gäller alla, säger Patric med ett leende.

– Den urladdning som krävs vid varje match är svår att förstå för de som inte varit på mattan. Jag är riktigt stolt över våra tävlande, menar Daniel.

Nästa tävling är SM den 6 och 7 december i Linköping där både Daniel och Patric kommer att ställa upp.