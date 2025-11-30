Målillas dartstjärna förbereder sig för VM – segraren får 1 miljon pund

För Andreas "Didde" Harrysson är det en dröm som blir sann när han spelar dart-VM i London. Foto: Lotta Madestam

Andreas ”Didde” Harrysson från Målilla förbereder sig inför sin största tävling någonsin, dart-VM i London där segraren får hisnande 1 miljon – pund. – Det har varit en dröm ett tag, nu är det skrämmande nära, säger han.

När Dart-VM, som är den största och mest prestigefyllda turneringen inom sporten, inleds den 11 december finns Målillas stjärna Andreas ”Didde” Harrysson i startlistan. Som en av de 128 bästa spelarna i världen.

Går han hela vägen väntar sju matcher, men i VM är det ”vinna eller försvinna” som gäller i varje omgång.

– Min första match blir den 12 december mot engelsmannen Ross Smith, som ligger tolva i världsrankingen. Jag har aldrig mött honom innan, men jag har mött ganska stora spelare och slagit bra spelare, så jag tycker jag har goda förutsättningar, säger ”Didde”.

Dubblerad prissumma

Till årets världsmästerskap har startfältet utökats med 32 spelare, och prissumman dubblerats. Så nu åker segraren hem med en miljon pund. Det känns förstås hisnande att tänka på.

– Det är otroligt att det är så mycket pengar. Skulle man lyckas vinna det kommer man snabbt upp i ranking, för den går på pengar, och det skulle absolut förändra hela livet, säger Andreas ”Didde” Harrysson som vunnit 25 000 pund som mest.

En annan hisnande tanke är att VM avgörs på Alexandra Palace i norra London, den mest klassiska arenan i dartsammanhang.

Vad tror du det kommer väcka för känslor att kliva in där första matchen?

– Det kommer vara pirrigt, förhoppningsvis en härlig känsla.

Tjänstledig för bästa förberedelserna

”Didde” jobbar natt på Fasadglas i Hultsfred. Han är ledig från jobbet till efter tävlingen som avgörs den 3 januari.

– Jag försöker ta det lugnt och träna dart, så jag har tagit tjänstledigt för att satsa på det här och komma upp i högre träningsmängd inför VM. Annars har jag varit ute och tävlat så mycket, det ger också mycket.

Det är inte första gången Andreas ”Didde” Harrysson tävlar i VM, men det tål att förtydliga att det finns olika VM i dart.

– Det här är det största, proffs-VM om man säger så, berättar Andreas ”Didde” Harrysson, som säkrade sin plats efter att ha vunnit den totala rankingen i PDC Nordic & Baltic 2025.

– Touren går i olika länder. Jag var i stort sett klar efter tävlingen i Danmark, och vid sista tävlingen i Norge i augusti vann jag första tävlingen där och var klar.

”En dröm som slår in”

Vid sin sida under VM kommer Andreas ”Didde” Harrysson ha stöd av familjen i form av sambon Petra Gustavsson och sönerna Linus, 25, och Albin, 21, och det är också några vänner som pratat om att åka.

För Andreas ”Didde” Harrysson är det en dröm som slår in.

– Det har varit en dröm ett tag att få spela den här tävlingen. Det var en härlig känsla när jag kvalificerade mig. Nu är det skrämmande nära.