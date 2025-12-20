SUCCÉN FORTSÄTTER – "DIDDE" VIDARE TILL TREDJE RUNDAN I DART-VM

Andreas "Didde" Harrysson har vunnit sina två första matcher i dart-VM och är klar för tredje rundan.

Succén fortsätter för Andreas ”Didde” Harrysson i dart-VM. Han besegrade komfortabelt japanen Motomu Sakai med 3-0 i set och är vidare till tredje rundan – som en av världens 32 bästa spelare.

Andreas "Didde" Harrysson mötte oseedade Motomu Sakai från Japan i andra rundan av dart-VM – och vilken insats Målilla-sonen stod för. Han var stabil och spelade snabbt till sig möjligheten att avgöra första set men missade. Sakai kom tillbaka och kvitterade och i avgörande omgången var nerverna påtagliga för båda spelarna. Harrysson brände. Sakai brände. Men andra chansen tog "Didde" och vann första set.

Flera 180-serier

I andra lyfte Harrysson spelet ytterligare och vann snabbt de två första omgångarna. Sakai reducerade, men Harrysson visade återigen rutin mot sin 22 år yngre motståndare och gick fram till 2-0 i set. Han plockade fram flera 180, det vill säga alla tre pilar i trippel 20-rutan, till publikens stora jubel.

"Didde" hade alltså chansen att göra processen kort med japanen i tre raka set och vann första leg direkt. Sakai kom tillbaka och kvitterade men Harrysson gick snabbt upp i 2-1-ledning igen. Han spelade till sig chansen att avgöra men lyckades inte knyta ihop säcken och Sakai utjämnade.

Annons:

Över 300 000 kronor i prispengar

I avgörande leg visade Andreas "Didde" Harrysson klass och avgjorde säkert fram till 3-0 i set.

Segern gör att svensken spelade till sig ytterligare drygt 300 000 kronor i prispengar. Nu är Målilla-sonen en av 32 spelare som fortfarande har möjlighet att vinna totalsumman på otroliga tolv miljoner kronor.