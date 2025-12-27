SUPERSUCCÉN – "DIDDE" KLAR FÖR ÅTTONDELSFINAL I VM

Framgångssagan fortsätter för Andreas ”Didde” Harrysson. Målillasonen vann mot tysken Ricardo Pietreczko med 4-2 i set och är framme i åttondelsfinal i dart-VM. Där väntar den walesiske världsfemman Jonny Clayton.

Andreas Harrysson började med 180 med sina tre första pilar och satte sig direkt i respekt hos sin 19 år yngre motståndare Ricardo Pietreczko som är rankad 33 i världen. Efter kanonstarten lyckades ”Didde” knyta ihop säcken och vinna första leg. I andra omgången levererade Målillasonen en ny fullpoängare, men brände chansen att gå upp till 2-0 och tysken lyckades utjämna. Samma procedur upprepades i leg tre och fyra. Harrysson tog ledningen men tysken hämtade upp underläget.I femte och avgörande leg sviktade Ricardo Pietreczkos spel ordentligt medan ”Didde” höll ihop det bättre. Svensken tog hem första set med 1-0 efter att ha satt en dubbel 20 i andra försöket.

Nerver för båda spelarna

Harrysson öppnade vasst i andra set men gav bort övertaget med tre missriktade pilar. Tysken fick chansen att avgöra och efter två missar lyckades han sätta en dubbel 14 med sista pilen. Harrysson klev fram med en 180 i andra leg, men då svarade Pietreczko direkt med en fullpoängare. ”Didde” skaffade sig läget att utjämna men missade alla tre försök och det blev nervigt för båda spelarna. Tysken missade sina efterföljande lägen och otroligt nog brände Harrysson ytterligare tre pilar. Pietreczko tog gratischansen och gav Harrysson rejäl uppförsbacke i andra set.

Det märktes att det var mycket på spel. Ingen av spelarna lyckades få till någon vidare kontinuitet och blandade fina prestationer med rejäla missar. Harrysson tog chansen och reducerade till 1-2 i leg på tredje pilen. En ny 180 i fjärde leg gav ”Didde” ett tidigt övertag och det släppte han aldrig. Dubbel nio på sista pilen gav 2-2 och i femte leg hade Harrysson chansen att avgöra men lyckades inte pricka rätt. Istället klev Ricardo Pietreczko fram med en fantastisk runda när det behövdes som mest och kvitterade till 1-1 i set till publikens jubel.

Tysken fortsatte på den inslagna vägen och inledde tredje set med en 180, men Harrysson lät sig inte nedslås. Svensen tog hem första leg efter stabilt spel och gick snabbt upp till en 2-0-ledning efter att tysken darrat. I tredje leg fortsatte ”Didde” dominera och han gick enkelt upp till 2-1 i set. Sambon Petra Gustavsson zoomades in när hon andades ut efter en välriktad pil – och det var alltså inte bara nerver bland spelarna.

Höll jämna steg

Andreas Harrysson vann första leg i fjärde set efter bland annat en 180 och hade chansen att gå upp till 2-0 men missade en dubbel åtta och tysken utjämnade. I fjärde leg var ”Didde” på väg att vända och vinna omgången men missade en bullseye i sista pilen och Pietreczko gick ifrån till 2-1 i leg. Tysken höll nerverna i styr i fjärde leg och kvitterade till 2-2 i set.

Harrysson gick snabbt upp till 1-0 i leg i femte set efter stabilt spel.

Tysken darrade på nytt och drog iväg tre helt missriktade pilar som gav Harrysson drömläge att gå upp till 2-0. På andra chansen tog ”Didde” chansen med en dubbel femma och drömstarten var ett faktum. Av bara farten vann Målillas stolthet även tredje leg och skaffade sig chansen att nå en fjärde setvinst som skulle innebära åttondelsfinal och ytterligare drygt 400 000 kronor in på kontot i prispengar.

Möter världsfemman

Tysken inledde sjätte set bäst men Harrysson utjämnade snabbt och plockade fram en 180 i tredje leg som gav ett viktigt övertag. ”Didde” avslutade med tre välriktade pilar, knöt näven och gick ifrån till 2-1 i leg. Båda spelarna inledde fjärde leg med varsin 180 och publiken var med på noterna.

Andreas Harrysson fortsatte leverera och var en bullseye ifrån segern, men brände. Tysken tog inte chansen att komma tillbaka och istället avgjorde ”Didde” med en dubbel 19 och sträckte armarna i skyn. Henrik Hellberg från Målilla i publiken firade – det gjorde såklart också sambon Petra Gustavsson.

Tack vare segern är Andreas Harrysson framme i åttondelsfinal i VM, som andre svensk i historien efter Jeffrey de Graaf som lyckades med bedriften 2023. I åttondelen väntar walesiske världsfemman Jonny Clayton.