VM-DRÖMMEN DOG FÖR ”DIDDE” EFTER RYSAREN

Matchen slutade 4-2 i set till walesaren där Harrysson gjorde en utmärkt insats överlag. I det femte setet hade Harrysson från Målilla flera möjligheter att avgöra, men missade flera avgörande kast. Clayton kunde vända underläget och klev in i det sjätte setet med självförtroende och 3-2-ledning.

Harrysson bjöd på kamp hela vägen in och sista setet slutade 3-2 till Clayton där kvalitén i avgörande lägen i matchens slutskede blev avgörande.

Harryssons VM, där han klev in som 114 i världsrankingen, är nu slut för den här gången och han har gjort en otroligt stark insats med flera skrällar i bagaget. Minst lika viktigt är såklart det intresse han skapat för sporten senaste veckorna.

En seger idag hade inneburt en plats i världstouren, men "Dirty Harry" får trösta sig med att han spelade in 760 000 kronor genom de tre segrar han tog i turneringen, som var hans första VM.