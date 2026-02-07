FRIDA OCH EBBA FIXADE SVENSK DUBBEL EFTER MÄSTERLIG UPPVISNING

Frida Karlsson krossade konkurrenterna i skiathlonen och tog OS-guld. Ebba Andersson ordnade den svenska dubbeln med silvret. Foto: Bildbyrån

Sverige har fått en drömstart på vinter-OS i Italien. Frida Karlsson ägde damernas OS-skiathlon från start till mål, utklassade resten av världseliten och tog guld i överlägsen stil. Den svenska dubbeln säkrades när Ebba Andersson körde in i mål som silvermedaljör 51 sekunder senare.

I dag var det dags för den första längskidtävlingen under OS i Milano och Cortina i form av damernas OS-skiathlon.

Frida Karlsson, Ebba Andersson, Jonna Sundling och Moa Ilar pekades samtliga ut som medaljkandidater inför premiärtävlingen

Frida, Ebba och Jonna skapade tillsammans med norskan Astrid Oyre Slind en utbrytargrupp och skaffade sig en bra lucka ner till de övriga åkarna. Strax före skidbytet började Jonna tappa fästet i täten och fick se de andra toppkonkurrenterna dra ifrån med flera meter.

Frida Karlsson och Ebba Andersson gjorde inget misstag vid skidbytet och den slitna norskan Astrid Oyre Slind hade svårt att hänga med när svenskorna skruvade upp tempot ytterligare. Sedan handlade precis allting om Frida och Ebba som körde ihop ett tag innan Frida la i en högre växel och bärgade OS-guldet efter mästerlig uppvisning.

Frida gjorde det mesta och det bästa jobbet, visade prov på skidåkning på absolut högsta nivå och utklassade resten av fältet. Det var inget snack om vem som var bäst från start till mål och Frida vann i överlägsen stil och kammade hem karriärens första OS-guld.

Ebba Andersson blev tvåa och säkrade den svenska dubbeln före bronsmedaljören Heidi Weng. Jonna Sundling slutade på elfte plats och Moa Ilar på 13:e plats.