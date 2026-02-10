SENSATIONEN – HISTORISK SVENSK TRIPPEL I OS-SPRINTEN

Tre svenskor avancerade till OS-final i damernas sprint – och ordnade en historisk svensk trippel. Linn Svahn vann guldet före Jonna Sundling och Maja Dahlqvist.

Linn Svahn, Maja Dahlqvist och Jonna Sundling tog sig vidare till final i OS-sprinten och hade alla förutsättningar för att fixa en svensk trippel.

Det gjorde svenskorna efter en magnifik insats i sprintfinalen.

Jonna Sundling och Linn Svahn gick hårt i första backen och skapade en tidig lucka ner till övriga fältet. I mitten av loppet gick Maja Dahlqvist upp på tredjeplatsen och den stora utmanaren, norskan Kristine Stavås Skistad, tappade i sista backen och gav upp i medaljjakten. Det var istället Julie Drivenes som var det enda hotet mot en svensk trippel, men Maja Dahlqvist gjorde vad hon skulle i kampen om tredjeplatsen.

Linn Svahn, som har missat både VM och OS på grund av skador, fick sin revansch i Val di Fiemme och tog guldet efter en tuff duell med Jonna Sundling.

"Att äntligen få ro i land det på ett OS och att få två kamrater med sig på pallen gör idrotten så fin. Att få dela det med andra gör det ännu finare", säger Linn Svahn i en kommentar till SVT Sport.

Inga svenska längdherrar tog sig till final i OS-sprinten. Edvin Anger och Johan Häggström försvann i kvartsfinalen, Alvar Myhlback och Anton Grahn i semifinalen. Det var istället storfavoriten Johannes Hösflot Kläbo som tog ett överlägset OS-guld efter ett nytt imponerande ryck som chockade det övriga finalfältet.

Sverige ligger i detta nu femma i medaljligan med sex medaljer.