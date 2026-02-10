SYSKONEN WRANÅ SOPAR HEM OS-GULD I CURLING

Syskonen Isabella och Rasmus Wranå tog OS-guld i curlingens mixeddubbel efter en dramatisk final mot USA. Foto: Bildbyrån

Sverige har bärgat sitt tredje guld vid de olympiska spelen i Italien. Syskonen Wranå, Isabella och Rasmus, sopade hem guldet i curlingens mixeddubbel efter en dramatisk final mot USA.

Finalen i curlingens mixeddubbel mellan Sverige och USA blev precis så dramatisk och spännande som man förväntade sig på förhand.

Sverige var i ledning med 2–1 efter två omgångar, 3–2 efter fyra omgångar och 4–3 efter sex omgångar. Lillasyster Isabella Wranå gjorde bra dragningar i pressade lägen och säkrade viktiga svenska poäng.

Sverige gjorde en miss i sjunde omgången som USA utnyttjade genom att plocka en dubbel och gå upp i ledning med 5–4 inför åttonde och avgörande omgången.

Rasmus och Isabella Wranå hade ett underläge att hämta upp i åttonde omgången, något som duon lyckades med efter en magnifik avslutande sten från Isabella Wranå. Sverige säkrade OS-guldet med en tvåpoängare i åttonde omgången och segern skrevs till 6–5.

”Det är så stort, tänk vad de har gjort. Vilken resa, vilken idrottsupplevelse de har bjudit på”, säger expert Eva Nord i SVT:s sändning.