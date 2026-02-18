Målet uppnått – skidskyttedamerna tog OS-silver i stafetten

Målet om 15 medaljer vid vinter-OS i Milano Cortina är uppnått. Det står klart efter att skidskyttedamerna tog silver i lagstafetten.

Sverige tog OS-guld i damernas skidskyttestafett 2022 och nu, fyra år senare, blev det ett svenskt silver efter en fransk uppvisning. Det svenska laget bestod av Linn Gestblom, Anna Magnusson, Elvira Öberg och Hanna Öberg.

Anna Magnusson gick ut i ledning efter Linn Gestbloms öppningssträcka, men hon missade två skott i liggande skyttet och fick bara ner en av de två sista prickarna med hjälp av extraskotten. Elvira Öberg gick ut som sexa och förde upp Sverige till andraplatsen efter fullt skytte två gånger om.

Hanna Öberg avslutade stafetten, gick ut som tvåa inför sista sträckan och slogs med Norge och Tjeckien om medaljerna. Öberg sköt bäst av konkurrenterna och ledde Sverige till silver med god marginal framför Norge.

Frankrike imponerade och bärgade OS-guldet efter Julia Simons snabba och träffsäkra skytte på sista sträckan.

Sveriges olympiska kommitté (SOK) har satt som mål att den svenska truppen ska bärga 15 medaljer vid vinter-OS, vilket man nu har uppnått efter skidskyttedamernas silver i lagstafetten.