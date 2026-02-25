26:e raka Vasaloppet för Patric från Hultsfred: "En syskongrej"

Patric Karlsson åker Vasaloppet tillsammans med kompisen Johan Ekström och brorsan Peter (ej i bild). Dottern Ebba är med i serviceteamet. Foto: Privat

Patric Karlsson har 25 raka Vasalopp bakom sig. På söndag står han som vanligt på startlinjen – med brorsan Peter några led längre fram. – Han har tränat lite mer och slagit mig de senaste åren men vi får se. Jag har inte gett upp, säger Patric som siktar på en måltid på nio timmar.

Patric Karlsson är ett välkänt ansikte i Hultsfred genom sitt jobb på Frendo.

Kanske finns det några som känner igen honom även i Sälen då han har stått på startlinjen i varje Vasalopp sedan 2001.

– Det var min far (Sven-Olof) som åkte när jag var liten och det är där jag fått det ifrån. Nu har farsan åldern emot sig och åker inte med upp så det är jag, min bror Peter och en som heter Johan (Ekström) som kommer att köra, säger Patric.

Veteranklassen för storebrorsan

Till sin hjälp har Patric sin dotter Ebba och sin syster Pernilla Fröberg som kommer att agera serviceteam åt bröderna.

– Det är en syskongrej det här. Syrran åkte Tjejvasan tidigare i veckan och var nöjd, så nu är det vår tur.

Storebror Peter började åka Vasaloppet redan 1995 och tävlar numera i veteranklassen, vilket medför att han får starta tre led längre fram.

– Ja, jag har lite att ta igen där. Han har slagit mig de senaste åren men jag har inte gett upp, säger Patric på frågan om vem som är vassast i familjen.

Har du några tidsambitioner?

– Målet är en timme milen, så nio timmar totalt. Nu ser det ut att bli lite plusgrader vilket gör att man blir lite orolig. Men det ser ändå ut att vara kallt på natten så jag hoppas att spåren håller sig.

Åkte klassiska Marcialonga

Som förberedelse åkte han det klassiska långloppet Marcialonga i Italien i slutet av januari.

– Där fick man några mil i kroppen, annars har det inte blivit jättemycket. Jag har nog inte fått ihop mer än tolv-tretton mil, säger Patric Karlsson.

Under sina 25 år i fäders spår mellan Sälen och Mora har tiderna varierat kraftigt. I fjol åkte han in på 09.45.32. Allra bäst gick det 2012 när Patric fixade de nio milen på imponerande 5.17.17.

– Det var när man tränade lite mer… Då var man ute så fort det gick men den tiden finns inte riktigt längre med jobb, barn och ledarroll i handbollen för ena dottern. Tiden försvinner.

