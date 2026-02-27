Åker nio mil på skidor – mitt i natten: "Lite nervöst"

När nio mils skidåkning mellan Sälen och Mora inte är utmaning nog. Nu ska Simon Milton och Peter Tunek åka samma sträcka – på natten. – Jag började bli trött på riktiga Vasan och fick med mig kollegan efter lite tjat på en firmafest, säger Simon och skrattar.

Vår tidning når honom över telefon bara ett par timmar innan start. Vasaloppet har de åkt många gånger tidigare, men Nattvasan blir en ny upplevelse.

– Lite nervöst känns det, men så ska det väl vara. Jag har åkt ”rätta” Vasan elva gånger och Peter 18 så vi tror ändå att det ska gå vägen, säger Simon Milton.

Åker fristil

Det är inte bara dag som byts ut mot natt. Till skillnad från Vasaloppet åker deltagarna fristil eller ”skate” istället för klassiskt. Det är också bara kontrollen i Evertsberg som är öppen med betjäning, vid övriga depåer är det självbetjäning som gäller.

– Vi har med vätskebälte, några energigels och har tankat in bra med mat under dagen. Vi hoppas att det ska räcka men det kommer bli jobbigt att använda benen så mycket. Det lär bli en hel del dubbelstakning, säger Milton.

Startskottet går klockan 20.00 och därefter väntar den långa vägen till Mora. Just nu är det plusgrader och blött, men temperaturen lär sjunka och gå över till minus under natten.

– Vi hoppas att det fryser på och blir bra före. Tanken är att vi ska åka tillsammans om vi inte tappar bort varandra.

Annons:

Övertalad på firmafesten

Simon Milton bestämde sig tidigt för att testa Nattvasan efter att ha känt sig trött på vanliga loppet. Efter lite övertalning under en firmafest hakade kollegan Peter Tunek på.

– Vi åkte ner på måndagen efter och köpte både rullskidor och skateskidor åt honom. Det blir roligt att göra det ihop, säger Simon Milton.