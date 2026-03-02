Medaljregn över pimpelfiskarna – SM-guld och dubbla SM-silver

Över 400 pimpelfiskare gjorde upp i SM under svåra förhållanden med djup snö och tjock is på sjön Näkten i Östersund. Gun-Inger Hjelte från Gullringen vann en individuell silvermedalj. Foto: Privat

Det blev medaljregn över pimpelfiskarna i Vimmerby kommun vid 2025 års pimpel-SM i Östersund. Gullringens äldre damveteranlag vann guld och Stångådalens äldre herrveteranlag SM-silver. Gun-Inger Hjelte, Gullringen, tog hem en silverplats individuellt på damveteransidan.

Årets SM gick på sjön Näkten i Östersund. En stor sjö som rymde både individuella SM på lördagen som lagtävling på söndagen där länsdistrikt från hela landet tävlade. Det här var ett SM som var inställt. Det skulle ha gått 2025, samma tid på året som nu. Men på grund av isbrist på Näkten så gick det inte. I år var isförhållandena rejält mycket bättre.

Tuffa förutsättningar

Det var oerhört svårt att gå. Det var högt med snö, upp mot 40 centimeter på sina ställen och på många ställen var det blött under så det var tufft för många att ens ta sig ut på sjön. Kom man väl ut 100-150 meter ut så blev det lite lättare att gå, även om det fortsatt var mycket snö. Skoterspåren som körs upp för att gå i gick snart sönder när mellan 400 och 500 pimpelfiskare från hela landet gav sig ut i en masstart. Fisket var trögt, extremt trögt för att vara SM. Flera stycken nollade helt och hållet. Många kom in på låga vikter och det var ovant för många. Snön gjorde att det blev trångt för fiskarna vid starten, många orkade inte i den djupa snön.

Första dagen hade man strålande sol på sjön vilket underlättade och gjorde att temperaturen kom upp mot nollan. Kallt på natten, lite kyligare morgon, men på dagen värmde solen skönt för många. Strålande väder och isen var mellan 40-50 cm tjock.

På lördagen avgjords det individuella och på söndagen blev lagtävlingen på andra halvan av samma sjö. Då var fisket bättre och tävlingsvattnet på söndagen innehöll både mer och större fisk.

Resultaten på Näkten från våra orter

Linda Norberg från Vrångfall kom fyra i damseniorklassen, Gun-Inger Hjelte, Gullringen, tog silver i damveteranklassen och Britt-Marie Jakobsson, Stångådalen kom 15:e i damveteran. Bland äldre veteraner kom Lena Strid, Gullringen, fyra och Margareta Strid, Gullringen, femma. Gull Johansson kom på tjugonde plats.

Bland herrseniorerna kom Mattias Wernstedt från Vrångfall på 26:e plats och Magnus Hallberg från Vrångfall 38:a. Johannes Karlsson från Gullringen blev 72:a och Robert Johansson från Stångådalen 76:a. Bland herrveteranerna kom Håkan Andersson från Vrångfall sexa, Håkan Dahlström, Stångådalen, 31:a. Ingmar Jakobsson, Stångådalen, 38:a och Peter Olsson, Stångådalen, 55:a. Bland äldre herrveteraner kom Micael Glennfalk, Stångådalen, 26:a, Sivert Stridh, Gullringen, 49:a, Silve Strid, Gullringen, 50:e. Sören Gladeling, Stångådalen, 52:a och Sten Stridh, Gullringen 63:a.

Guld och silver i lag-SM

På damsidan vann Gullringens äldre damveteranlag guld. Laget innehöll Lena Strid, Maggan Stridh och Gull Johansson. På seniorsidan kom Vrångfalls lag 21:a. Äldre herrveteranlaget från Stångådalen tog SM-silver och laget bestod av Micael Glennfalk, Sören Gladeling och Sivert Stridh.