Hela resultatlistan från lördagens löparfest – många fina bedrifter

Ett smakprov på bilder från lördagens löpartävling. Foto: Lotta Madestam

Hampus Otterberg från Tidaholm och Anna Fabisch, Nässjö, var först över mållinjen i maratonklassen vid lördagens läpartävling i Hultsfred. Kurt Gustavsson firade dubbelt, som 80-åring och 300 genomförda maraton med en tid på imponerande 6.00.59. Nedan följer resultatlistan i sin helhet.

Maraton, Män: 1) Hampus Otterborg, Tidaholm, 3.15.50, 2) Tobias Den Braver, Habo, 3.21.53, 3) Martin Brorsson, Södra Vi, 3.23.38, 4) Andreas Juhl, Rockneby, 3.31.25, 5) Torbjörn Westman, Oskarshamn, 3.33.53, 6) Joakim Erenlöf, Vimmerby, 3.35.00, 7) Simon Tuvesson, Hultsfred, 3.35.38, 8) Mattias Antonsson, Färjestaden, 3.38.19, 9) Jörgen Svensson, Revsudden, 3.44.07, 10) Jerker Sterneland, Avesta, 3.44.58, 11) Stefan Boklund, Rockneby, 3.51.12, 12) Simon Dahlberg, Sköllersta, 3.54.52, 13) Fredrik Lundqvist, Nässjö, 3.55.16, 14) Merk Sergey, Sköllersta, 3.58.36, 15) Lennart Pettersson, Målilla, 3.59.32, 16) Melvin Fabisch, Nässjö, 4.07.32, 17) Mats Liljegren, Stockholm, 4.10.09, 18) Christer Svensson, Växjö, 4.19.24, 19) Jens Karlsson, Hultsfred, 4.24.50, 20) Robert Hjelm, Pelarne, 4.44.32, 21) Filip Fogelqvist, Stockholm, 4.46.16, 22) Johan Melin, Helsingborg, 4.47.33, 23) Rune Larsson, Trollhättan, 4.53.21, 24) Nisse Torstensson, Frödinge, 4.59.22, 25) Kjell Kvarfordt, Sollentuna, 5.07.32, 26) Leif Carlsson, Göteborg, 5.22.05, 27) Bo Pelander, Enhörna, 5.30.22, 28) Staffan Wikström, Strömsund, 5.49.45, 29) Lennart Skoog, Stenungsund, 6.00.59, 30) Kurt Gustavsson, Vena, 6.00.59, 31) Lasse Jutemar, Borås, 6.35.13, 32) Sören Remar, Ulricehamn, 6.35.13.

Maraton, Kvinnor: 1) Anna Fabisch, Nässjö, 3.55.17, 2) Jennie Karlsson, Hultsfred, 4.31.32, 3) Johanna Green, Helsingborg, 4.53.21, 4) Elin Nilsson, Stockholm, 5.01.26, 5) Caroline Gullenberg, Göteborg, 6.05.56, 6) Mary Larsson, Trollhättan, 7.07.24.

Halvmaraton, Män: 1) Anders Strömbom, Vimmerby, 1.30.49, 2) David Karlsson, Vimmerby, 1.35.31, 3) Mattias Granqvist, Linköping, 1.36.48, 4) Joakim Svensson, Hultsfred, 1.37.24, 5) Rickard Nordin, Hult, 1.37.31, 6) Andreas Edman, Hultsfred, 1.49.42, 7) Mattias Sundkvist, Nässjö, 1.57.42, 8) Rickard Danielsson, Storebro IF, 1.59.40, 9) Erik Balk, Vena, 2.09.17, 10) Nicklas Tigerryd, Kalmar, 2.14.02, 11) Magnus Lundberg, Linköping, 2.51.29, 12) Leif Franzén, Oxelösund, 3.13.33, 13) Niclas Dia, SOK Knallen, 3.18.27, 14) Jan Paraniak, Stockholm, 3.21.31.

Halvmaraton, Kvinnor: 1) Rebecka Schullerqvist, Bruzaholm, 1.57.58, 2) Carolina Åberg, Linköping, 1.59.39, 3) Frid Daniesson, Hultsfreds OK, 1.59.40, 4) Marie Tigerryd, Kalmar, 2.06.32, 5) Christina Bovin, Linköping, 2.12.44, 6) Karin Hägg Spindler, Vimmerby, 2.31.15, 7) Johanna Spindler, Vimmerby, 2.31.15, 8) Karin Hemmings, Pelarne, 2.43.27, 9) Barbro Paraniak, Stockholm, 2.56.47, 10) Katerina Lindström, Vena, 2.59.12.

10 km, Män: Stig Samuelsson, Norrköping, 1.16.34

10 km, Kvinnor: Gunilla Franzén, Oxelösund, 1.49.37

