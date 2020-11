Padelsporten i Vimmerby drabbas hårt - nu skjuts allt ligaspel upp

I ett meddelande på sociala medier skriver PadelFour i Vimmerby att men ser på den ökade smittspridningen och Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer med stor respekt. Omgående gör man därför ett stort antal förändringar i padelhallen och i sin verksamhet.

Det man anger är följande:

• Omklädningsrummen kommer vara stängda. Därför uppmanas spelare att klä om och värma upp hemma.

• Man ber alla tvätta händerna före och efter spel. Även handsprit finns utplacerat på flera ställen i hallen.

• Hyrrack ska desinficeras innan och efter användning. Desinfektionsmedel finns vid hyrracken.

• Ingen publik får vistas i hallen.

• Det är allas ansvar att hålla avstånd till varandra.

• Vid matchövergångar ber man alla som ska in på banorna att vänta tills de personer som kommer från banorna har lämnat gången, alternativt gå in via ingångarna på motsatt sida.

• Bänkarna i mittgången kommer tillfälligt tas bort.

• Man skjuter upp alla gruppträningar tillsvidare och flyttar fram Lag-Americanon till 8-9 januari 2021.

• Pågående ligaspel pausas tills restriktionerna ändras.

• Alla uppmanas hålla avstånd i hallen och att undvika kroppskontakt.

• Om man har minsta symptom ska man hålla sig hemma.