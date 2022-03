Förening söker utvecklingsstöd från kommunen – det här ska man satsa på

Stefan Bragsjö är ordförande i Vimmerby IF. Foto: Stefan Härnström

Vimmerby IF ska göra en satsning på idrottspsykologi. Nu söker man ett utvecklingsstöd av kommunen på 34 000 kronor.

Det är redan klart att Region Kalmar län är medfinansiär till projektet. 200 000 kronor går regionen in med, men projektet väntas gå på 234 000 totalt sett.

Därför ansöker man nu om 34 000 kronor i utvecklingsstöd från Vimmerby kommun.

Det Vimmerby IF ska satsa på är en ökad kunskap om psykisk hälsa och idrottspyskologi.

"På kort sikt tror vi att spelarna, ledarna och de föräldrar som deltar kommer får ökad kunskap om idrottspsykologi och vad de kan göra för att minska risken för psykisk ohälsa. Vi kommer att ta in mätningar med självskattningar för att mäta detta hos spelarna samt utvärderingar för att se till att kunskapen var användbar. Just genom att utbilda hela föreningen tror vi att kunskaperna stannar där och inte försvinner såsom ofta händer när teori ska omsättas i praktik. Vi kommer få handfast material att använda oss som ledare som vi kommer att föra in i våra rutiner och praktiker. På sikt hoppas vi att fler idrottare spelar längre, utvecklas mer och att vi kan avlasta vården då vi kan bromsa problemen i tid", skriver VIF i sin ansökan.

"Främst för våra yngre"

Utbildningsinsatserna ska hållas i VIF:s lokaler eller digitalt utifrån lämplig logistik. Insatsen kommer genomföras vid ett antal tillfällen under 2022 för klubbens medlemmar. Enligt ansökan till kommunen rör det sig om 30 utbildningstillfällen för spelare, åtta utbildningstillfällen för ledare samt ett utbildningstillfälle för vårdnadshavare.

"Ska en sådan här insats ge effekt och verkligen kunna genomföras måste vi som ideell förening ta hjälp av professionella aktörer externt. Vi tror även att om våra aktiva unga tjejer och killar börjar prata om och ta hjälp kring sin mentala/psykiska hälsa och ges verktyg så kommer det att ge ett öppnare klimat att prata om frågan och hjälpa andra unga i Vimmerby genom att ta bort en del av stigmat kring frågan", skriver VIF i sin ansökan.

VIF:s ordförande Stefan Bragsjö har tidigare sagt så här om projektet:

– Vi är stolta och nyfikna över att vara med i det här projektet. Vi gör det främst för våra yngre. Det är viktigt med psykisk hälsa och det ligger i tiden. Hur ska vi vuxna och ledare förhålla oss till, lösa konflikter och hur gör man miljön ännu mer meningsfull och glädjeskapande? Framöver vill vi kunna stötta våra fantastiska ledare ännu mer och att vi får ännu fler barn och ungdomar att spela fotboll.

Mirja Holgersson, fritidssamordnare på kommunen, säger att man ännu inte tagit något beslut i ärendet.

– Vi går ut med ett besked så fort vi har tagit det, säger hon.