Lokala laget tvingas lämna WO: "Allt annat än roligt"

Peter Lönnbloms Gunnebo tvingas lämna WO till matchen mot IF Stjärnan. Foto: Arkivbild

Gunnebo IF är illa ute i division 5. Nu blir det inte bättre. Laget tvingas lämna walk over till bortamatchen mot IF Stjärnan.

– Vi får inte ihop det, säger tränaren Peter Lönnblom.