Så ser division 3 nordöstra Götaland ut: Hvetlanda GIF, IF Haga (nykomling från division 4), Myresjö/Vetlanda FK, Vimmerby IF (nykomling från division 4), Västerviks FF, Adas United IF, BK Ljungsbro, Borens IK, Eneby BK, Hemgårdarnas BK (nykomling från division 4), Kisa BK och Lindö FF (nykomling från division 4).