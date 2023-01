Här är serieförslaget för damfyran som får nytt upplägg

På grund av serieomläggningen trillade Vimmerby IF B ur division 3 i fjol. Det betyder att Vimmerby kommer ha två lag i division 4 under kommande säsong. VIF B hamnar i samma serie som Frödinge/Brantestad SK, Gullringens GoIF, Rosenfors IK, Tjust IF FF B och Västerviks damfotboll IF B medan VIF C får möta lag från Höglandet.

Damfyran spelas med enkelmöten i åtta vårserier fram till sommaren. Därefter sker omlottning och de fem bästa lagen i varje serie lottas om i fyra uppflyttningsserier om tio lag och spelar enkelmöten under hösten.

Ettan och tvåan och bästa trean i varje höstserie tar klivet upp i division 3.

Lag sex och nedåt i varje vårserie lottas om i fortsättningsserier som delas in geografiskt på bästa möjliga sätt.

Division 4 Hultsfred: Frödinge/Brantestad SK, Gullringens GoIF, HM IS, Högsby IK, IFK Oskarshamn, Krokstorps IF, Rosenfors IK, Tjust IF FF B, Vimmerby IF B och Västerviks damfotboll IF B.

Division 4 Vetlanda: FC Vetlanda Dam U, Forserums IF, Fredriksdal/Äng B, Holsby SK B, Hultsjö IF, Hvetlanda GIF, IFK Eksjö Fotboll U, IFK Lammhult, Landsbro IF FK, Nässjö FF och Vimmerby IF C.