Vindsnabb spelare klar för fortsättning i VIF

Ahmed Tarabeih flyttade till Luleå efter säsongens slut och har nu bestämt sig för att stanna kvar i Vimmerby IF. Foto: Ossian Mathiasson

Han skulle inte följa med Vimmerby IF upp i division 3. Nu har Ahmed Tarabeih ångrat sig och är klar för en fortsättning i Vimmerby IF.

– Nu är det skönt att veta att vi kan räkna med honom, säger David Lindgren, verksamhetsansvarig i Vimmerby IF.