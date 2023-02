Storebro IF värvar Mahmoud Moustafa från Vimmerby IF. Foto: Pressbild

Det rör sig om 18-årige Mahmoud Muoustafa som skrivit på för klubben. Mahmoud kommer från Vimmerby IF:s organisation.

"I Mahmoud får vi in en snabb, bollsäker back med stor spelförståelse. Han har visat väldigt lovande kvaliteter under de träningarna han har gjort med oss under vintern", skriver Storebro IF.

Mahmoud är företrädesevis försvarsspelare.