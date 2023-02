Spelschemat släppt för damfyran – här är premiärmatcherna

Frödinge/Brantestad SK, Gullringens GoIF, Rosenfors IK, Tjust IF FF B och Västerviks damfotboll B är de lokala lagen i damfyran och får sällskap av HM IS, Högsby IK, IFK Oskarshamn och Krokstorps IF.

Premiäromgången är planerad till 24 april. Tjust IF FF B möter Gullringens GoIF, FBSK tar emot Krokstorps IF och Rosenfors IK möter IFK Oskarshamn på bortaplan.

Med tanke på att serien består av ett ojämnt antal lag, nio till antalet, står ett lag över varje omgång. Västerviks damfotboll B kliver in i omgång två med hemmamatch mot Oskarshamn den 1 maj.

Värt att notera är att det är preliminära datum då ändringar kan förekomma.

