Gullringen föll stort trots bra insats: ”Blev hårt straffat"

Förra helgen förlorade Gullringen med 6-0 mot division tre-laget Myresjö/Vetlanda. Den insatsen följdes upp med en ny förlust idag när Grebo vann med 4-1 på konstgräset i Kisa. Dagens insats var dock minst en klass bättre.

– Mot Myresjö hade vi en handfull spelare borta. Då höll vi bollen bra på egen planhalva, men saknade det offensiva spelet. Idag såg det mycket bättre ut offensivt så det var ett steg framåt. Sen var det såklart ett sämre motstånd idag, Myresjö spelar ju i trean medan Grebo troligen är ett topplag i fyran, säger Patrik Wärnehall.

Två sena mål

Matchens första mål kom efter en knapp halvtimmes spel och gjordes av Grebos Ludwig Tornberg. Glädjen blev dock kortvarig för Östgötalaget och bara ett fåtal minuter senare kvitterade Marcus Johansson till 1-1.

Tio minuter in i den andra halvleken höll sig Ludwig Tornberg på nytt framme när han gjorde Grebos andra mål för dagen. 2-1 stod sig långt in i matchen, men under de sista tio minuterna gjorde Grebo ytterligare två mål (Henric Munter Ribeiro och Jacob Wenner) och fastställde därmed slutresultatet till 4-1.

– Spelmässigt tycker jag att vi gjorde en bra match. Sett till spelet skulle resultatet varit tvärtom, kanske 3-1 till oss. Vi skapade en hel del chanser som vi inte satte dit samtidigt som vi blev hårt straffat för våra misstag. Två av deras mål kom på straff och det sista, i slutminuterna, tyckte vi var en solklar offside.

Slipa detaljer

Det står sedan tidigare klart att Gullringens premiär i division fyra skjuts på framtiden på grund av att Gullemon inte är matchredo ännu. En inte allt för vågad gissning är ett flera matcher i vår trakt går samma öde till mötes.

Det gör å andra sidan att Gullringen får ytterligare en vecka på sig att slipa detaljer. Eventuellt blir det också ytterligare en träningsmatch innan serien startar.

– Vi hoppas kunna hitta en träningsmatch till nästa helg, säger Patrik Wärnehall.

Gullringen-tränaren delade ut beröm till Olle Eriksson samt till Albin Gustafsson för hans andra halvlek.