Pierre helt ny i rollen som damtränare: "Gör ingen skillnad"

Vimmerby IF (division 2)

Nyförvärv: Shams Imad Tarabeih (Hultsfreds FK), Malin Rydén (do), Greta Koponen, Julia Wirsén (tillbaka efter två år med korsbandsskada).

Förluster: Mia Anspach (slutat).

Seriefavoriter: ”Jag tror att Jönköpings Södra får gälla som favorit", säger tränaren Pierre Brorsson.

Lagen i division 2 nordöstra Götaland: Bankeryds SK, Borens IK, IF Eksjö Fotboll, Jönköpings Södra IF, Lindö FF, Nittorps IK, Svärtinge SK, Tjust IF FF, Tranås FF, Ulricehamns IFK, Vimmerby IF, Växjö BK.