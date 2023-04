Division 4-lagets premiär skjuts upp ännu en gång

Gullringens GoIF får vänta ytterligare en vecka på sin seriepremiär i division 4. Helgens premiär mot Ölmstads IS kan inte genomföras.

Gullringens GoIF tilltänkta seriepremiär mot Aneby SK ställdes in på grund av att Gullemon inte var redo för spel under den gångna helgen. Nu står det klart att helgens ”nya” premiärmatch borta mot Ölmstads IS inte heller går att genomföra.

”Vår andra match i serien blir även den tråkigt nog uppskjuten då Ölmstad inte har sin plan spelbar”, skriver Gullringens GoIF på sin hemsida.

Klubbarna tittar på ett nytt datum för matchen och Gullringens kommande match blir mot IFK Västervik i Toyota Cup på tisdag.

Seriepremiären blir istället hemma mot Malmbäcks IF lördagen den 29 april.