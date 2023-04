FBSK hoppas på en säsong i toppen: ”Konkurrens på varenda plats”

Frödinge/Brantestad SK (division 4)

Nyförvärv:Lovisa Rosin (Vimmerby IF), Linnéa Kratz (Gullringens GoIF), Elin Kratz (do), Klara Gustafsson (do), Merel Nijdam (do), Elin Linder (do), Ebba Sandh (do).

Förluster:Amanda Sundberg (slutat), Felicia Arvidsson (slutat). Dessutom är Sandra Edlund och Sara Gustavsson långtidsskadade och missar hela säsongen.

Seriefavoriter:Tjust B, Västervik B och Frödinge/Brantestad.

Lagen i division 4 Hultsfred:Frödinge/Brantestad SK, HM IS, Högsby IK, Krokstorps IK, IFKO/RBK B, Rosenfors IK, Tjust IF FF B, Västerviks damfotboll B.