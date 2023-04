Ola vill uppfylla Gullringens dröm: ”Det är målsättningen”

Gullringens GoIF (division 4)

Nyförvärv:Rasmus Bexell (Kisa BK), Kevin Moll (Vimmerby IF), Martin Höglind (Kisa BK), Arbnor Mataj (Storebro IF), Axel Hoppe Adolfsén (Frödinge/Brantestad SK), Nimrod Kibrom (Vimmerby IF), Anton Palmér (Storebro IF).

Förluster:Karlo Goranci (Vimmerby IF), Ibrahim Doumbia (Nybro IF).

Seriefavoriter:Gullringen, Tranås och Ekhagen.

Lagen i division 4 norra:Ekhagens IF, IK Vista, Stensjöns IF, Höreda GoIF, Malmbäcks IF, Aneby SK, Ölmstads IS, Tranås FF, Gullringens GoIF, Tenhults IF, Hultsfreds FK, Assyriska IK.