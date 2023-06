VIF vill befästa serieledningen – comebackande forwarden in från start

Vimmerby IF möter Svärtinge SK på hemmaplan i dag och comebackande forwarden Julia Wirsén går in från start. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby IF har imponerat i division 2 och siktar på att befästa serieledningen med en trepoängare mot Svärtinge SK.

Serieledaren Vimmerby IF står precis som tabelltvåan Tjust IF FF på 20 poäng efter nio omgångar och tar under söndagseftermiddagen emot mittenlaget Svärtinge SK på hemmaplan.

– Det är ett lag som har blandat och gett resultatmässigt. Jag har ingen koll på dem, men jag har fått till mig att de har några snabba offensiva spelare, säger VIF:s huvudtränare Pierre Brorsson.

Vimmerby fortsätter på den inslagna vägen med att inte kliva på för högt från start.

– Vi tänker börja som vi har börjat varje match hittills med att inte sätta press utanför deras straffområde. Vi har som utgångsläge att ligga rätt i banan och i positionerna från början för att sedan släppa loss. Vi brukar alltid flytta fram laget när vi känner att vi har möjlighet, säger Pierre Brorsson.

Julia Wirsén startar på topp

Julia Rosin, nyckelspelare på Vimmerbys centrala mittfält, missar matchen på grund av arbete. Flera av spelarna som tog studenten i fredags spelar inte i dag. Minea Snickars finns med i truppen.

Julia Wirsén är tillbaka efter lång skadefrånvaro och gjorde för några veckor sedan sin första match på ett och ett halvt år. Hemma mot Svärtinge går hon in som forward bredvid Nathalie Johansson från start.

– Hon har gjort några matcher i b-laget, spelade lite grann mot Tranås FF och får nu chansen från start. Frida (Pöder) spelar på centralt mittfält nu när Julia (Rosin) inte är med.