Vimmerby kvar i tabelltoppen efter stabil seger på hemmaplan

Vimmerby IF besegrade Svärtinge SK med 5–1. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby IF är verkligen i gott slag. Säsongens sjunde seger kom hemma mot Svärtinge SK efter en stark andra halvlek. – Sett över 90 minuter var vi det bättre laget, säger VIF-tränaren Pierre Brorsson efter 5–1-segern.

Även om Vimmerby IF inte riktigt hittade rätt i första halvlek stod det 2–0 på resultattavlan efter 45 minuters spel. Saga Stejdahl gjorde 1–0 efter en hörna i 13:e minuten och Stina Kägu Bragsjö sköt vid 2–0 ett skott från 30 meter som gick in via ribban.

– Vi var inte riktigt på gång i första halvlek. Vi gav bort bollen enkelt några gånger och fick jobba mycket. Målen kom bra och vi ledde med 2–0 i halvtid, säger Pierre Brorsson.

Johansson avgjorde med snabba mål

Vimmerby släppte in 2–1 i upptakten av andra halvlek innan Nathalie Johansson gjorde två mål inom loppet av tre minuter och punkterade matchen. Inhopparen Matilda Älvehag satte 5–1 innan matchen var över.

– I andra halvlek har vi bättre koll på spelet. Vi spelar mycket bättre i andra jämfört med första och skapade fler chanser utöver målen som vi gjorde. Sett över 90 minuter var vi det bättre laget, säger Pierre Brorsson.

Vimmerby IF saknade ett gäng spelare i dagens match och fick kasta om på några positioner.

– Frida (Pöder) gjorde ett jättebra jobb på mitten. Det var säkert lite ovant men hon vann många bollar, gjorde ett stabilt jobb och slog fina bollar i djupled. Backlinjen gör en jättebra match och Pernilla (Marelius) i målet är suverän, säger Brorsson.

"Gör det enklare för mig att spela"

Molly Levin svarade återigen för en solid insats i mittförsvaret med Saga Stejdahl.

– Jag och Saga funkar väldigt bra ihop så vi vet exakt var vi har varandra. Det är så mycket enklare att spela när det är så. Emmy (Karlsson) gör det klockrent som ytterback. Hon är modig och vågar ta fram bollen. Jag är nöjd med spelarna jag har runt omkring mig och det gör det enklare för mig att spela.

Vimmerby bärgade en ny seger och är kvar i delad serieledning med Tjust. Ner till trean Ulricehamn och fyran Lindö är det fyra respektive fem poäng.

– Det var en viktig seger för oss med tanke på att det är tajt i serien. Extra bra att få några plusmål också, säger Molly Levin och fortsätter:

– Vi startar starkt och har några svackor i både första och andra halvlek. Vi jobbar väldigt hårt. Julia (Rosin) på mittfältet är borta och Frida (Pöder) gör en kanonmatch. Att vi har flera spelare borta gör vår prestation ännu starkare, säger Levin.

VIF spelar innan sommaruppehållet dubbla matcher mot Lindö.

– Vi vet att de är väldigt duktiga och att vi ligger före dem tror jag inte säger så mycket prestationsmässigt.