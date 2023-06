Tunaspelare knuffade till domare och stängs av i flera matcher

Smålands Fotbollförbunds disciplinnämnd stänger av IFK Tuna-mittfältaren Ludvig Gustavsson från 20 juni till 7 juli. Det betyder att topplaget i division 5 får klara sig utan honom i de fyra kommande matcherna mot Södra Vi IF, Storebro IF, HM IS och Djursdala SK.

Det som har lett till avstängningen är en händelse efter slutsignalen i Tunas blytunga 3–4-förlust hemma mot IFK Västervik i början av juni.

– Han kom i någon dispyt med domaren i matchen mot IFK Västervik och tryckte undan domaren när han skulle gå förbi. Jag fattar inte varför domaren kommer och börjar diskutera med spelarna efter matchen när det var så hett och viktigt. Vår spelare får samtidigt inte göra så, säger tränaren Lars Gustavsson.

Tuna valde att inte yttra sig

Enligt domarrapporten har Ludvig Gustavsson delat ut en ringa knuff på domaren.

– Alla som såg händelsen såg att det var kontakt och att det var någon form av knuff. Det är oacceptabelt och vi valde tillsammans med ”Ludde” att inte yttra oss. ”Ludde” fattade direkt att det inte var bra och det var inte hans mening att det skulle bli så. Vi sa att vi gör inget med det utan vi får se vad det blir, säger Gustavsson.

Hur ser du på att han stängs av i fyra matcher?

– Det blev väl någon match för mycket, men det är som det är. För oss är det utagerat och alla vet att man inte får göra så. Vi har pratat med ”Ludde” och tagit upp det i klubben och på träningarna.