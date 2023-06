Martin Carlsson stor derbyhjälte med mål i sista minuten

IFK Tuna tog tre mycket viktiga poäng i derbyt mot Södra Vi IF. Foton: Stefan Härnström

Efter tre matcher utan seger är IFK Tuna tillbaka på vinnarspåret igen. Det kan de tacka Martin Carlsson för. I hemmaderbyt mot Södra Vi IF var det han som klev fram och satte dit matchavgörande 3-2 i slutminuten.

IFK Tuna spräckte månollan när Anthon Békési satte dit 1-0 efter ungefär tio minuters spel. Det resultatet stod sig till den 61:a minuten, då Békési på nytt höll sig framme och gjorde 2-0.

Med kvarten kvar att spela fick Södra Vi utdelning på sitt sylvassa kontringsspel när Joakim Hammar gjorde 2-1 och tio minuter senare kvitterade Martin Brorsson till 2-2.

"Satt onödigt långt inne"

Länge såg matchen ut att sluta med ett kryss, men då klev Tunas Martin Carlsson fram och satte dit 3-2 i den 90:e minuten. Södra Vi lyckades skapa en hörna innan slutsignalen, men den blev resultatlös.

– Det satt onödigt långt inne. Jag tycker att det här är en match vi skulle ha avgjort tidigare. Vi var oskarpa i våra avslut plus att jag tycker att vi bjöd dem på deras kontringar som de gjorde mål på. Sen hade de några riktigt fina lägen i den första halvleken också, men vi hade ännu fler. Med det spel vi hade och de chanser vi skapade måste vi göra fler än tre mål. Ändå skönt att vi kunde knyta till säcken och vinna till slut. Vi hade två förluster och ett kryss innan den här matchen så vi var tvungna att vinna för att hänga på, säger Lars Gustavsson.

Sylvassa kontringar

Vid ledning med 2-0 och 20 minuter kvar att spela valde Tuna-tränaren en mer defensiv inriktning.

– Efter 2-0 ville jag stänga till och vi tog in några lite mer defensivt lagda spelare. Efter det fick Södra Vi kontra in två mål. Jag måste säga att de har en rätt trevlig spelidé och det går riktigt fort när de kontrar. Efter att de gjort 2-2 satte vi in lite mer offensiva spelare igen och lyckades göra ett mål.

Lars Gustavsson för förstås nöjd över tre mycket viktiga poäng i toppstriden i division fem.

– Vi borde gjort fler mål och avgjort tidigare, men vi tar med oss att vi skapade enormt mycket chanser och vi hade 15-20 riktigt bra minuter i den andra halvleken, säger Tuna-coachen.

För SVIF, som fortsatt har tre poäng ned till den negativa kvalplatsen, var det ett tungt nederlag.

– Alltid surt när det blir som det blev med ett sent avgörande. Men vi kände att vi hade momentum vid 2-2 och gick för det på slutet, vi ville ha tre poäng, säger bortalagets spelande tränare Ricky Gustafsson.

Hur ser du på er insats över 90 minuter?

– Stundtals bra, stundtals sämre. Vi hade lite problem att göra det vi ska göra, men det visar i alla fall på bra moral att komma tillbaka från 2-0. Vi har spelat in lite snålt med poäng och jag och "Micke" (Michael Elmér, tränarkollega) kanske får titta oss i spegeln, vi kanske inte kan spela som vi vill. Vi gör lite för enkla individuella misstag i matcherna och då blir man ganska straffad när man spelar som vi gör nu.

Lars Gustavsson berömde Theo Eklund, Anthon Békési, Filip Fungmark, Martin Carlsson och Walid Hassan. SVIF gjorde stundtals en godkänd insats, ingen stack ut och ingen föll helt ur ramen.

