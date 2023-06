BLYTUNG VIF-FÖRLUST PÅ TILLÄGGSTID: ”SNÖPLIGT”

Serieledaren Vimmerby IF åkte på en blytung förlust i sista matchen innan sommaruppehållet. Lindö FF satte avgörande 4–3 på stopptid. – Det var snöpligt, säger VIF-tränaren Pierre Brorsson.

Lindö tog ledningen efter fem minuter innan Vimmerby vände och gick upp i en 2–1-ledning. Nathalie Johansson nickade via ribban in 1–1 i minut 23 och Frida Pöder satte 2–1 efter en fin offensiv action i 34:e minuten. Några minuter senare kom Lindö tillbaka målmässigt och 2–2 var ett resultat som hängde med in i halvtid.

Vimmerby återtog ledningen i mitten av andra halvlek när Frida Pöder sköt ett inlägg som gick rakt i mål.

Med tio minuter kvar av ordinarie tid utjämnade Lindö till 3–3. Det skulle falla ytterligare ett mål i Vimmerbys bur. Lindö avgjorde nämligen i 93:e spelminuten.

– Vi faller på målsnöret och släpper in två mål de sista tio minuterna. Vi har 2–2 i halvtid och gör 3–2 innan de trycker in en kvittering och gör 4–3 med i stort sett matchens sista spark. En spelare sköt på en annan spelare som styrde in den i mål och det kändes som att hon stod offside. Det spelar samtidigt ingen roll då det inte är dömt offside men det kändes konstigt, säger Pierre Brorsson.

"Skulle ha haft poäng här"

Det återstod 30 sekunder efter Lindös sena mål. Nathalie Johansson hann få iväg ett avslut som målvakten räddade innan domaren blåste av.

– Vi var mycket bättre än dem i andra halvlek. Jag vet inte om vi blev ängsliga eller vad det var. Vi fick springa otroligt mycket för att de är duktiga på att rulla boll. Vi gör en bättre match i dag så det känns skit att släppa in ett mål i 93:e minuten. Laget jobbade jäkligt bra på planen, säger Brorsson.

Vimmerby går på sommarledighet med en blytung förlust i bagaget. Om Tjust tar poäng mot Nittorp i morgon är VIF tabelltvåa inför hösten.

– Vi skulle ha haft poäng här. Det känns snöpligt, annars är det ingenting. Vi åker vidare och tar ledigt ett tag innan vi kör igång igen och tränar hårt.

Frida Pöder gjorde en storstilad insats och lyftes fram i ett bra Vimmerby.