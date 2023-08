CHANSKAVALKAD OCH DRAMATIK NÄR VIF KRYSSADE MOT TOPPLAG

Vimmerby IF fick en smakstart på hemmamatchen mot Adas United. Yttermittfältaren Selatin Shaljani fick ostört springa in i offensivt straffområde och komma till ett lågt skott som målvakten Robin Ahlberg tappade in efter ett taffligt agerande.

Adas United fick in en psykologiskt viktig kvittering precis före halvtid. Gabriel Kopkin knoppade behärskat in en inläggsfrispark.

Efter timmens spel drog Adas-forwarden Daniel Cakar på sig sitt andra gula kort och blev utvisad efter att ha fällt Knut Gunnarsson på mittplan. Hans första gula kort kom precis i matchupptakten efter att ha varit sen i en duell med VIF-keepern Gustaf Johansson.

Båda lagen gick stenhårt för ett ledningsmål efter utvisningen. Det saknades inte chanser. Adas United hade några kvalificerade chanser och Vimmerby var nära gång på gång i slutminuterna utan att få utdelning. Det lilla extra i offensivt straffområde saknades och gjorde att Vimmerby fick nöja sig med en poäng mot topplaget inför 210 betalande åskådare på Arena Ceos.

Vimmerby är kvar på negativ kvalplats och har efter dagens poöng tre poäng upp till säker mark.