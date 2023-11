Han gör comeback i Storebro: "Kan bli ett stort utropstecken"

Axel Nilsson slog igenom som 15-åring säsongen 2019 och gjorde då hela 19 tävlingsmatcher i A-laget. Under pandemisäsongen 2020 blev det mer sparsamt med speltid och därefter valde att han lägga skorna på hyllan.

Tills nu.

Storebro IF skriver på sina sociala medier att Axel Nilsson gör comeback inför 2024.

"Axel är en sådan spelare som det bara ser naturligt ut att han ska vara på en fotbollsplan. En bollvinnande urstark försvarare som även besitter stora offensiva kvalitéer. Med tanke på hans fina vänsterfot är det naturligt att spela honom till vänster men han skulle även kunna kliva in centralt i banan. Han har varit med några träningar nu under hösten och det går knappt att se att han varit borta från fotbollen under tre säsonger så med en försäsong i benen kan han bli ett stort utropstecken under 2024", säger färske tränaren Fredrik Kindstrand Ströberg i ett uttalande.